رذاذ الفلفل يفض شجاراً على متن سفينة بسبب كورونا

المصدر: لندن - وكالات

هلعٌ ورعب أصابا الجميع من فايروس كورونا المستجد، وصل مداه مع ركاب سفينة سياحية فاخرة، إذ اندلع شجار عنيف على متن السفينة «أم. أس. سي. ميرافيليا»، بعد أن تقطّعت بها السبل في البحر الكاريبي. بدأ الشجار بين الركاب في غرفة الطعام، بعد أن أصابهم الضجر جراء القيود التي فرضت عليهم بسبب الاشتباه بوجود مصابين بفيروس كورونا. لم يجد طاقم السفينة بداً من رش رذاذ الفلفل على المتشاجرين لفض الاشتباك وإعادة الهدوء للسفينة الحائرة، الأمر الذي حظي بتصفيق حار من بقية الركاب.



وفيما ترسو السفينة الآن قبالة سواحل منطقة كوزوميل في المكسيك، بعد رفض موانئ في جامايكا وجزر كايمان استقبالها، يؤكّد طاقم السفينة، حصولها على شهادة خلو من الفيروس، بعد إجراء فحوص طبية على الطاقم وإحدى الراكبات أظهرت إصابة اثنين منهم بالإنفلونزا العادية وليس كورونا. وألقى الطاقم باللائمة على التوتر والقلق اللذين حدثا على متن السفينة إلى الإجراءات التي اتخذتها جامايكا وجزر كايمان. ومن المنتظر حصول ركاب السفينة البالغ عددهم 4850 شخصاً، على تعويضات مجزية جراء ما جرى.