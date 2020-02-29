ملك ماليزيا يعين محيي الدين ياسين رئيسا للوزراء

المصدر: د ب أ

أعلن القصر الوطني الماليزي اليوم السبت عن تعيين محي الدين ياسين رئيسا للوزراء.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية " برناما " عن مشرف القصر الوطني أحمد فاضل شمس الدين قوله في بيان رسمي صادر اليوم "أن مراسم حلف اليمين الدستورية لرئيس الوزراء الثامن ستقام في القصر يوم غد الأحد".

وذكر البيان أن الملك السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله قد أبدى رضاه عن تعيين السيد محي الدين ياسين رئيس الوزراء الماليزي الثامن، وفقاً لما ينص عليه الدستور الماليزي.

ووصف البيان القرار الذي اتخذه الملك بشأن تعيين رئيس وزراء ماليزيا الجديد السيد محي الدين بأنه أفضل حل للاضطراب السياسي الذي شهدته البلاد منذ أيام.