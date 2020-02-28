البابا فرنسيس يلغي اللقاءات الجماهيرية بسبب "وعكة صحية"

المصدر: رويترز

لا يزال البابا فرنسيس "متوعكا قليلا" وقد أجل جميع اللقاءات الجماهيرية الرسمية اليوم "الجمعة" ولكنه يعمل من مقر إقامته.

ولم يحدد الفاتيكان في بيان ما الذي يعاني منه البابا البالغ من العمر 83 عاما.

وفي لقاء جماهيري يوم الأربعاء بدأ الباب مصابا بنزلة برد وتحدث بصوت مبحوح بعض الشيء، وسعل خلال قداس في نفس اليوم في كنيسة في روما وكان هذا آخر ظهور له خارج الفاتيكان.

وقال المتحدث ماتيو بروني إن البابا تلا قداس الصباح الباكر كالمعتاد في بيت الضيافة بكنيسة سانتا مارتا حيث يقيم وألقى التحية على الحضور.

وقال بروني "لكنه أعتقد أن من الأفضل تأجيل اللقاءات الجماهيرية الرسمية اليوم. الاجتماعات المقرر عقدها في سانتا مارتا ستجري بانتظام".

وقال بروني إن البابا لا يزال "متوعكا قليلا". وألغى البابا "الخميس" زيارة إلى كاتدرائية بروما.

وخضع البابا فرنسيس لجراحة لاستئصال جزء من إحدى رئتيه عندما كان في أوائل العشرينات من عمره في مسقط رأسه بوينس أيرس بعد إصابته بالسل.

كما أنه يعاني من ألم في الساق بسبب عرق النسا ويخضع للعلاج الطبيعي بانتظام لكنه في صحة جيدة بشكل عام.