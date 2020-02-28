فرنسا وهولندا وبريطانيا تعلن اكتشاف حالات جديدة من كورونا

المصدر: رويترز

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة في هولندا اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة أمستردام.

وكانت هولندا أعلنت اكتشاف أول إصابة بالمرض في وقت متأخر أمس الخميس في مدينة تيلبرج بجنوب البلاد. وتبين أن الحالتين زارا شمال إيطاليا في الآونة الأخيرة وأنه لا توجد صلة بينهما.

وقال مسؤولو قطاع الصحة في بريطانيا اليوم الجمعة إن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 19 بعد اكتشاف أول حالة إصابة في ويلز وحالتين جديدتين في إنجلترا.

وكانت بريطانيا أعلنت اكتشاف أول إصابة بالفيروس في 31 يناير كانون الثاني.

وكتب رئيس بلدية مدينة نيس بجنوب فرنسا على تويتر أنه تم اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في المدينة وهي امرأة عادت في الآونة الأخيرة من مدينة ميلانو الإيطالية.