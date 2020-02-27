بوتين يكشف حقيقة خطة سرية حول شبيهه

المصدر: رويترز

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن السلطات عرضت عليه الاستعانة بشبيه لحضور المناسبات العامة بدلا منه لدواعي الأمن لكنه رفض العرض ولم يستعن أبدا بشبيه.

ولطالما كان بوتين (67 عاما)، الذي يهيمن على الساحة السياسية في روسيا منذ أكثر من عقدين، محورا لنظريات مؤامرة في روسيا، لم تثبت أي منها، تفيد بأنه يستخدم شبيها للقيام بدوره بل ولديه جيش من هؤلاء.

وتقارن إحدى النظريات صورا لبوتين على مدى عدة سنوات وتزعم رصد عدد من الأفراد الذين يقومون بدوره.

لكن خلال مقابلة مع وكالة تاس للأنباء بُثت اليوم الخميس، عرض على بوتين مجموعة من عبارات البحث على الإنترنت المرتبطة باسمه وكان من بينها "دليل على وجود شبيه لبوتين".

وسأله المحاور "هل أنت بوتين الحقيقي؟" ورد الرئيس الروسي "نعم" قبل أن ينفي أنه يستخدم شبيها ليحل محله في المناسبات العامة حرصا على سلامته.