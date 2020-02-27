وزارة الصحة الإيرانية : عدد الوفيات بسبب كورونا 26 شخصاً

المصدر: رويترز

قالت إيران اليوم الخميس إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 26، وهو أعلى عدد من الوفيات خارج الصين، في حين بلغ العدد الإجمالي للمصابين 245.

وذكر التلفزيون الرسمي في وقت لاحق أن التفشي دفع السلطات لإلغاء صلاة الجمعة في طهران، وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن الحكومة حظرت دخول المواطنين الصينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهان بور للتلفزيون الرسمي "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، رصدنا 106 حالات إصابة مؤكدة (جديدة)... وصل عدد الوفيات إلى 26". ودعا الإيرانيين لتجنب "السفر داخل البلاد ما لم يكن ضروريا".

وذكر أن هناك خططا لفرض بعض القيود على زيارة الأماكن الشيعية المقدسة وإلغاء صلاة الجمعة في بعض الأماكن.

وقال "لكن ذلك يحتاج لموافقة الرئيس قبل تنفيذه" مضيفا أن المئات ممن يشتبه في إصابتهم بالفيروس تعافوا وخرجوا من المستشفى.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الصين ستسلم إيران غدا الجمعة "نحو 20 ألف جهاز اختبار لفيروس كورونا ومعدات أخرى".

وأعلنت السلطات، أمس الأربعاء أن إيران لا تعتزم فرض حجر صحي على "أي مدن أو أحياء" رغم الارتفاع الحاد في الأرقام خلال فترة قصيرة.

وأعلن مسؤولون أول حالات الإصابة والوفاة بالفيروس في إيران الأسبوع الماضي.

لكن جهان بور قال إن الحكومة مددت إغلاق دور السينما والمنع المؤقت للأنشطة الثقافية والمؤتمرات أسبوعا آخر.