أول إصابة بكورونا في النرويج وثاني حالة في السويد ولبنان

المصدر: وكالات

قالت وكالة الصحة العامة بالنرويج أمس الأربعاء إنه تم رصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأحد الأشخاص وجرى عزله في بيته.

وأوضحت الوكالة أن المريض كان قد عاد من الصين الأسبوع الماضي ولم تظهر عليه علامات مرض ومن غير المرجح أنه نقل العدوى لآخرين.

وفي السويد، أعلنت السلطات الصحية أمس الأربعاء تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور في البلاد.

وعاد المريض، وهو رجل في الثلاثينات من العمر، من زيارة إلى شمال إيطاليا قبل أيام قليلة، وظهر عليه المرض في السويد، حسبما صرح طبيب الأمراض المعدية توماس فالبيري للصحفيين.

وأضاف فالبيري أن المريض يخضع حاليا للعلاج بمستشفى سالجرينسكا الجامعي في مدينة غوتنبيرغ، غربي البلاد، وهو بحالة جيدة.

وانطلقت جهود لتتبع الأشخاص الذين خالطوا المريض.

يذكر أنه تم الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في السويد نهاية يناير الماضي. وكانت المريضة، وهي في العقد الثالث من العمر، زارت مدينة ووهان الصينية، التي تعد بؤرة تفشي الفيروس المعروف أيضا باسم "كوفيد 19".

في غضون ذلك، أكد لبنان أمس الأربعاء رصد ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد، وقال إن المريضة وضعت في الحجر الصحي بعد العودة من رحلة دينية لإيران.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن أعراض المرض بدأت تظهر على المرأة يوم الاثنين بعد وصولها الأسبوع الماضي على متن الرحلة ذاتها التي كانت عليها حالة الإصابة الأولى في البلاد.

وقال وزير الصحة حمد حسن إن طائرة الحالتين كانت تقل 150 راكبا وإن أي شخص ستظهر عليه الأعراض سيجري فحصه ووضعه في الحجر الصحي. وقال المستشفى إن 12 شخصا في الحجر الصحي وإن اثنين ثبتت إصابتهما بالمرض.