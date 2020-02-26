إصابة جندي أمريكي في كوريا الجنوبية بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء صباح اليوم الأربعاء بأن جنديا أمريكيا في كوريا الجنوبية ثبتت إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وكانت بلومبرغ ذكرت ليل الثلاثاء/الأربعاء أن البيت الأبيض عقد اجتماعا لبحث موضوع فيروس كورونا.

وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن حالة الوفاة الـ 12 جراء الإصابة بالفيروس، حسبما أفادت وكالة يونهاب.

وقالت السلطات الصحية في البلاد إنه تم تسجيل 169 حالة إصابة إضافية بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1146.

يشار إلى إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد كان 51 حالة فقط قبل أسبوع.

ومن بين حالات الإصابة الـ 169، سجلت 134 حالة مؤكدة في مدينة دايجو، حسب بيان لوزارة الصحة نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء.