تسجيل أول إصابة بـ "كورونا" في بادن فورتمبرغ الألمانية

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرغ الألمانية مساء أمس الثلاثاء أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.

وأوضحت الوزارة في شتوتغارت أن الشخص المصاب بالعدوى هو رجل في الخامسة والعشرين.

تجدر الإشارة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا كان قد ظهرت في ولاية بافاريا المجاورة في شركة فيبستار لمستلزمات السيارات بسبب زيارة زميلة للعاملين قادمة من الصين وكانت حاملة للعدوى، ما تسبب في إصابة 14 شخصا من العاملين في الشركة وذويهم، كما أعلنت السلطات في ألمانيا عن حالتين أخريين كانتا من ضمن الأشخاص الذين تم إعادتهم من الصين.