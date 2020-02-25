إيطاليا تستضيف قمة لدول الجوار لبحث الاستجابة لكورونا

المصدر: د ب أ

تستضيف إيطاليا اليوم الثلاثاء قمة لوزراء صحة دول الجوار لبحث استجابة منسقة تجاه تفشي فيروس كورونا في شمال البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيان أن المحادثات ستضم وزراء الصحة في كل من النمسا وفرنسا وسلوفينيا وسويسرا إلى جانب ألمانيا وكرواتيا.

ومنذ ظهور إصابات بالفيروس الأسبوع الماضي في منطقتي لومباردي وفينيتو بشمال البلاد، أبلغت إيطاليا عن وفاة سبعة أشخاص وأكثر من 220 إصابة.

وأثار الوضع قلقا في بقية أنحاء أوروبا، وأثار حديثا عن ضوابط حدودية محتملة على حدود إيطاليا للحد من العدوى.

وفي لومباردي وفينيتو، اتخذت السلطات المزيد من تدابير احتواء الفيروس، مثل إغلاق نحو عشر بلدات مرتبطة بتفشي المرض وعزل أكثر من 50 ألف شخص.