إسبانيا تؤكد إصابة سائح إيطالي بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات الإسبانية مساء أمس الاثنين عن تأكيد إصابة سائح إيطالي بفيروس كورونا أثناء قضاء عطلته في جزيرة تينيريفي الإسبانية.

جاء ذلك حسبما أعلن رئيس جزر الكناري، آنخيل فيكتور توريس، عبر تويتر.

وأضاف توريس: "بعد إجراء الاختبارات الأولى في جزر الكناري ، كانت النتيجة إيجابية، وغدا سيتم إجراؤها مرة أخرى في مدريد. لقد تم عزل المريض وتم تنشيط البروتوكول المناسب".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الرجل المصاب هو طبيب من منطقة لومباردي بشمال إيطاليا، التي تم الإبلاغ فيها عن أغلبية حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا البالغة 220 حالة.

