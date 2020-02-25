ترامب: كورونا تحت السيطرة في أمريكا

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة.

وأضاف أن سوق الأوراق المالية، التي شهدت تراجعا يوم الاثنين بسبب المخاوف من الانتشار السريع للمرض، "بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا".

وكتب ترامب على تويتر أثناء زيارته الهند "فيروس كورونا تحت السيطرة القوية في الولايات المتحدة الأمريكية".

ومضى قائلا "نحن على تواصل مع الجميع ومع كل الدول المعنية. مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية تعمل بجدية وفطنة شديدة، وسوق الأوراق المالية بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا".