بريطانيا تعود لجواز السفر الأزرق القديم الشهر المقبل

المصدر: رويترز

قالت وزارة الداخلية البريطانية أمس السبت إن بريطانيا ستبدأ في العودة لاستخدام جوازات السفر التقليدية ذات اللون الأزرق الشهر المقبل بدلا من جوازات سفر الاتحاد الأوروبي ذات اللون العنابي والمستخدمة منذ العام 1988.

وتمثل العودة لاستخدام جوازات السفر الزرقاء إحدى نقاط الفخر لبريطانيين كثيرين صوتوا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى العام 2016 حتى على الرغم من أن شركة فرنسية هولندية هي التي ستتولى إعداد جوازات السفر الجديدة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل "بالعودة إلى التصميم الأزرق والذهبي المميز، سيتم ربط جواز السفر البريطاني مرة أخرى بهويتنا الوطنية".

وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير، وسيتم تطبيق جواز السفر الجديد بشكل تدريجي ابتداء من أول مارس. وابتداء من منتصف 2020 ستكون كل جوازات السفر الجديدة زرقاء.

وقالت وزارة الداخلية إن الغلاف الأزرق يمثل عودة للشكل الأصلي لجواز السفر البريطاني، الذي استخدم اللون الأزرق لأول مرة في 1921.