إصابة 76 شخصاً بـ "كورونا" في إيطاليا ونحو عزل بؤر الفيروس

المصدر: د ب أ

أعلن أنغيليو بوريلي، رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أنه تأكد إصابة 76 شخصا بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأيام القليلة الماضية في إيطاليا.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الإيطالية أنها سوف تكون مجبرة على عزل البلدات التي تعتبر مركز تفشي فيروس كورونا القاتل، الذي تسبب حتى الأن في مقتل شخصين وأصاب 76 آخرين.

وسيحد هذا الإجراء، الذي يستهدف مجموعتين منفصلتين من الفيروس تم تحديدهما في منطقتي لومباردي وفينيتو شمالي البلاد، من حركة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق.

ويعد هذا جزءا من إجراءات الاستجابة الطارئة التي أعلنها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بعد أن ترأس اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الوزراء في مقر وكالة الحماية المدنية الإيطالية.