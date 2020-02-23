مجهولون يطلقون النار على مقهى للنرجيلة في شتوتغارت

المصدر: د ب أ

قام مجهولون بإطلاق النار على نافذة مقهى للنرجيلة في مدينة شتوتغارت بولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة مساء أمس السبت إن أحدا لم يصب بجروح.

ويعتقد المحققون أنه لم يكن هناك أشخاص داخل مبنى المقهى عندما وقع الحادث.

وقالت الشرطة إن الجاني / أو الجناة أطلقوا النار باستخدام سلاح غير معلوم على نافذة أخرى في مجمع المبانى الذي يقع به المقهى.

وأضافت الشرطة أن هناك داخل المبنى أيضا وحدات خدمية أخرى منها ستوديو لممارسة تدريبات الرياضة البدنية.

وفيما اخترق المقذوف زجاج نافذة المقهى صمد زجاج مدخل المبنى أمام المقذوف الآخر.

ورفع المتخصصون في شرطة مكافحة الجريمة الآثار الناجمة عن الحادث.

ونظرا لأن دافع الجريمة غير معروف حتى الآن، فإن أمن الدولة هو من يتولى التحقيق حاليا.

وكان أحد العاملين بالمقهى لاحظ الأضرار ظهر أمس السبت، ولكن لم يعرف حتى الآن متى تحطم زجاج المقهى بفعل الرصاص.