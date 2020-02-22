لقاح فعال لمرضى فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة متخصصة بالهندسة الوراثية في الولايات المتحدة الأمريكية أنها توصلت إلى علاج لفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد_19".

ونقل شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية عن الرئيس التنفيذي لشركة "غريفيكس" التي تتخذ من ولاية تكساس مقراً لها، قوله إن مؤسسته توصلت هذا الأسبوع إلى لقاح يقضي على فيروس "كورونا"، وإن الخطوة التالية قبل الحصول على موافقة بالتسويق له من السلطات الأمريكية، ستكون اختباره على الحيوانات.

وفي حال تمت الموافقة على اللقاح من جانب الحكومة الأمريكية، فإن الشركة ستوزعه مجاناً في بلدان أخرى بخلاف الولايات المتحدة، بحسب سكاي نيوز عربية.

ووفق الرئيس التنفيذي للشركة جون برايس، فإن عملية تطوير اللقاح لم تشمل استخدام نسخ حية أو ميتة من فيروس "كورونا" الذي ظهر في مدينة ووهان بالصين، لكنها استعانت بلقاحات ناقلات الفيروسات الغدية، التي تسبب أمراضا تشبه الذي ينقله الفيروس الخطير.

واللقاح الجديد ثمرة تعاون بين "غريفيكس" والمعهد الوطني للصحة والأمراض المعدية، الذي منح الشركة 18.9 مليون دولا في سبتمبر الماضي للعمل على مكافحة الأوبئة المعدية.

وبحسب لجنة الصحة الوطنية بالصين، فإن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي بلغت 76288 حالة حتى الآن، في حين وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2345 حالة حتى نهاية يوم "الجمعة".