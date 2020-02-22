روسيا تساعد ساندرز للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

المصدر: رويترز

ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا السناتور بيرني ساندرز الذي ينافس على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له في انتخابات الرئاسة المقبلة أن روسيا تحاول مساعدة حملته الانتخابية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على هذا الأمر لم تنشر أسماءهم أنه تم إخطار الرئيس دونالد ترامب والنواب الأمريكيين بالمساعدة الروسية لساندرز.

وقالت الصحيفة إنه لم تُعرف شكل تلك المساعدة الروسية.

وقال ساندرز في بيان ردا على هذا التقرير "بصراحة لا أهتم بمن يريده (الرئيس الروسي فلاديمير)بوتين أن يكون رئيسا. رسالتي لبوتين واضحة وهي ابتعد عن الانتخابات الأمريكية وأنا كرئيس سوف أتأكد من أنك تفعل ذلك".