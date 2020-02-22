مقتل 120 إرهابياً في النيجر

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر أمس الجمعة في بيان أن عملية عسكرية مشتركة مع القوات الفرنسية في جنوب غرب البلاد أدت إلى مصرع 120 إرهابيا ومصادرة سيارات ومعدات لصنع العبوات المتفجرة.

وقال البيان إنه بدءا من 20 فبراير "تم تحييد 120 إرهابيا" في العملية في منطقة تيلابيري بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، مضيفا أنه لم تسجل أية إصابات في صفوف الجنود النيجريين أو الفرنسيين.

وأشاد وزير الدفاع ايسوفو كاتامبي بـ "التعاون (...) في المعركة ضد الإرهاب"، وفق البيان.

وكانت السلطات في منطقة تيلابيري المضطربة قد شددت من الإجراءات الأمنية وأغلقت الأسواق وحظرت قيادة الدراجات النارية بعد هجمات لجماعات إرهابية في شهري ديسمبر ويناير أدت الى مقتل 174 جنديا من النيجر.

وتشهد المنطقة إعلانا لحالة الطوارىء منذ عامين.

وتكافح النيجر منذ العام 2015 ضد موجة هجمات الارهابيين قرب الحدود مع مالي وبوركينا فاسو غربا، ما فاقم الحاجات في تيلابيري ومناطق تاهوا، حيث نزح نحو 78 ألف شخص.

وأعلنت فرنسا هذا العام إنها ستعزز وجودها العسكري في مناطق غرب افريقيا المضطربة من خلال ارسال 600 جندي لينضموا الى 4,500 موجودين حاليا في إطار عمليتها العسكرية هناك.