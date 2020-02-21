52 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن 52 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-19) لترتفع حصيلة الإصابات إلى 156 حالة اعتبارا من صباح اليوم، بحسب "يونهاب".

وأوضح مركز تدابير الحجر الصحي أنه تم اكتشاف 52 حالة جديدة للإصابة بالفيروس اعتبارا من الساعة 9:00 صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

ومن بين 52 حالة جديدة، تم تأكيد إصابة 41 حالة في مدينة ديغو الكبرى وإقليم كيونغ سانغ الشمالي، و3 حالات في سيئول وحالتين جديدتين في إقليم كيونغ سانغ الجنوبي، وحالة واحدة في إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي وحالة واحدة في مدينة كوانغ جو الكبرى.

وأضاف المركز أن 39 حالة جديدة كانوا قد اختلطوا بمصابين داخل كنيسة في مدينة ديغو، حيث أصيب عدد كبير من المسيحيين في هذه الكنيسة بالفيروس مؤخرا.

وبالتالي، ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في مدينة ديغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي من 70 حالة في اليوم السابق إلى 111 حالة اليوم، كما زاد عدد حالات الإصابة للمختلطين بالكنيسة، بمقدار 39 حالة عن اليوم السابق إلى 82 حالة اليوم.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لاختبارات الفيروس باستثناء المصابين المؤكدين، 14,660 شخصا حتى اليوم، وجاءت النتائج لـ 11,953 شخصا سلبية، وينتظر 2,707 أشخاص آخرين نتائج الاختبارات.

يشار الى أن مركز تدابير الحجر الصحي الكوري، يعلن عن حالات المصابين بالفيروس مرتين يوميًا، في الساعة العاشرة صباحًا (وفقًا للنتيجة الواردة حتى الساعة التاسعة صباحا)، والساعة الخامسة مساء (وفقًا للنتيجة الواردة حتى الساعة الرابعة بعد الظهر).