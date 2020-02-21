المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت الصين عن تراجع كبير في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدة أنه مؤشر على احتواء الوباء. وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين شهدت انخفاضاً حاداً لأول مرة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، إذ بلغت الأربعاء الماضي 394 إصابة جديدة، في حين سجلت 1749 حالة في اليوم السابق، بمعدل يقارب 77% في الانخفاض خلال 24 ساعة.

وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي في لاوس أن النتائج تظهر أن جهود بلاده للسيطرة على الوباء تنجح، لافتاً إلى الأرقام الجديدة. وأضاف: «في هوباي، خصوصاً في ووهان، الوضع يتحسن بشكل كبير»، مشيراً إلى أن الصين لا تحمي فقط شعبها، بل سائر أنحاء العالم».

إجراءات الصين تطوّق «كورونا»