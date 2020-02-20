إيران تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الخميس تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وقال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور أنه "بناء على نتائج الاختبارات، فإنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة في مدينتي قم وآراك" بوسط إيران.

وأوضح أن حالتين من الثلاثة في قم، والأخرى في آراك.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات في إيران إلى خمسة.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس في مدينة قم وسط البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلانها تسجيل أول حالتي إصابة بالفيروس. وأوضحت السلطات أن المتوفيين هما المصابان اللذان كان تم الإعلان عنهما.