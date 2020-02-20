394 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي

المصدر: رويترز

قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس إن بر الصين الرئيسي شهد 394 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، انخفاضا من 1749 حالة في اليوم السابق والأدنى منذ 23 يناير.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 74 ألفا و576 حالة حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات بسبب الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2118 حتى نهاية أمس الأربعاء بزيادة 114 عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، بوسط البلاد 108 حالات وفاة جديدة في حين توفي 88 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.