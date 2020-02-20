شاهد.. الجراد الصحراوي ينتقل من كينيا إلى أوغندا

المصدر: البيان الإلكتروني

عبر الجراد الصحراوي، الذي يعتبر من أكثر الحشرات المهاجرة تدميرا وخطورة في العالم، من الجارة كينيا إلى أوغندا، عبر منطقة أمودات الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، وفق "يورونيوز".

وحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "يمكن لسرب صغير أن يغطي مساحة كيلومتر مربع واحد، ويأكل نفس كمية الطعام لـ 35 ألف شخص في يوم واحد.

ويقوم أكثر من 2000 من أفراد الجيش بعملية تمشيط دقيقة للأشجار، مسلحين بدبابات مليئة بالمواد الكيميائية السائلة للقضاء على الجراد.