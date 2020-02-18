إعلان فوز الرئيس الأفغاني بانتخابات الرئاسة لفترة ثانية

المصدر: د ب أ

فاز الرئيس الأفغاني أشرف غني في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في سبتمبر الماضي.

وأظهرت النتائج النهائية حصوله على 50.64% من الأصوات ليتولى رئاسة البلاد لفترة ثانية.

وقد أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة النتائج اليوم الثلاثاء، بعد أشهر من إجراء الانتخابات في 28 سبتمبر الماضي.

وقالت رئيسة اللجنة حواء علام نورستاني إن عبد الله عبد الله، منافس غني وشريكه في حكومة الوحدة الوطنية، فاز بـ 52.39 % من الأصوات.

وبعد الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات لم تعد هناك حاجة إلى إجراء جولة إعادة.

وكان عبد الله قد طعن على النتائج الرسمية الأولية، وطالب بإعادة فرز الأصوات.

وتوقع مراقبون ألا يقبل عبد الله عبد الله النتائج الرسمية. وكان قد أعلن قبل ساعات في بيان على موقع فيسبوك إنه لن يعترف "بالنتائج المزورة".

وكان أنصار عبد الله قد اتهموا في الأسابيع الماضية لجنة الانتخابات بتفضيل غني.

وخلال الأيام القليلة الماضية، هددوا بتشكيل حكومة موازية إذا أعلنت اللجنة نتائج لا تأخذ شكواهم في الاعتبار.

وكانت لجنة الانتخابات المستقلة قد أعلنت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أواخر سبتمبر، بعد نحو أربعة أسابيع من التأخير في أعقاب اتهامات بتزوير الانتخابات وحدوث مشكلات فنية. ومع ذلك لم يعترف عبد الله وغيره من المرشحين بالنتائج الأولية.