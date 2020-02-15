إصابة طبيب ثان في مستشفى باليابان بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أصيب طبيب ثان في أحد المستشفيات في مقاطعة واكاياما غرب اليابان بفيروس كورونا الجديد(كوفيد_ 19) ، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم السبت.

ويعمل الجراح وهو في الخمسينات من عمره في مستشفى "سايسيكاي اريدا"، حيث أصيب طبيب آخر في الخمسينات من عمره ومريض في السبعين من عمره بالفيروس.

وبذلك يكون الجراح هو ثالث حالة إصابة بالفيروس في المقاطعة.

وتفحص حكومة المقاطعة أطباء آخرين في المستشفى وتعتزم أيضا فحص الممرضات وموظفين آخرين وأي مرضى، اتصلوا بالمريض المصاب.

وتوقف المستشفى عن قبول أي مرضى من الخارج أمس الجمعة في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.

وفي مدينة ناجويا، وسط اليابان تأكدت إصابة رجل ياباني في الستين من عمره أمس الجمعة بالفيروس.

وهو ثالث حالة في مقاطعة ايشي.