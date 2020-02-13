اليابان تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد

المصدر: د ب أ

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الخميس أن سيدة يابانية في الثمانينات من عمرها توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وتعد هذه أول حالة وفاة لشخص مصاب بالفيروس في اليابان.

وقال وزير الصحة كاتسونوهو كاتو في مؤتمر صحفي إن الحكومة اكتشفت أن السيدة مصابة بفيروس كورونا بعد وفاتها.

وأضاف أن السيدة كانت تعيش في مقاطعة كاناجوا بالقرب من طوكيو، وجرى نقلها للمستشفى منذ الأول من فبراير الجاري.

وقال الوزير إنه يعتقد أنها أصيبت بالفيروس في اليابان، حيث أنها ليس لديها تاريخ سفر للخارج مؤخرا.

يشار إلى أن شخصين توفيا جراء إصابتهما بالفيروس خارج الصين، أحدهما في هونغ كونغ والأخر في الفلبين.