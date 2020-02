شاهد.. كيف تحارب مدينة ووهان الصينية فيروس كورونا

اتخذ المسؤولون في مدينة ووهان بإقليم هوبي، بؤرة تفشي كورونا، عدة إجراءات لمحاربة الفيروس الذي أخذ ينتشر على نطاق واسع في المدينة وخارجها.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها المدينة للحد من انتشار عدوى الفيروس القاتل، فرض قيود السفر على السكان ومنعهم من الخروج إلا للضرورة القصوى كما اعتمدت على الروبوتات لتوصيل المنتجات الضرورية للأهالي في منازلهم وفي الفنادق، كما عملت على تخصيص فرق طبية لقياس درجات حرارة السكان وهم داخل منازلهم وذلك باستخدام طائرات من دون طيار "الدرون"، ولحماية عمال النظافة اعتمدت المدينة على شاحنات من دون سائق لجمع القمامات وكنس الشوارع.

ونشرت مواقع صينية أمس فيديو يظهر عدة شاحنات وآلات خاصة وهي ترش مدينة ووهان بمطهرات ضد العدوى بفيروس كورونا.

Full-front disinfection work has started in #Wuhan, an effort to contain the spread of #coronavirus pic.twitter.com/E3Vg8XcHTP