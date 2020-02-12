روسيا تعلن شفاء مريضين من فيروس كورونا وخروجهم من المستشفى

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن شفاء المصابين الوحيدين بفيروس كورونا في البلاد، وهما مواطنان صينيان في سيبيريا- قائلة إنهما تعافيا بشكل كامل وخرجا من المستشفى.

وأعلن فرع وزارة الصحة في منطقة زابايكالسكي، المجاورة لصين، اليوم الأربعاء أنه مريضا لديهم قد خرج من المستشفى، لكن زوجته وابنته مازالتا تحت الملاحظة.

وقالت الوزارة في بيان إن الرجل الذي بدأ علاجا قبل أسبوعين "بصحة جيدة بشكل كامل ولا يمثل خطرا على الشعب".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن إدارة الصحة الإقليمية قولها إن طالبة في منطقة "تيومين" المجاورة لكازاخستان، تردد أمس أنها خرجت من المستشفى بعد حوالي أسبوعين من العلاج.

وقال التقرير إن المرأة ستواصل دراساتها في جامعة "تيومين انداستريال".