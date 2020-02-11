إصابة 100 جندي أمريكي بصدمات دماغية بسبب الهجوم الإيراني

المصدر: رويترز

قال مسؤولون أمريكيون أمس الاثنين إن الجيش الأمريكي يستعد لإعلان زيادة تتجاوز الخمسين بالمئة في عدد حالات الإصابة بالصدمة الدماغية جراء هجوم صاروخي إيراني على قاعدة في العراق الشهر الماضي.

وقال المسؤولون إن عدد حالات الإصابة بالصدمة الدماغية تجاوز 100 حالة. وكان الجيش أعلن الشهر الماضي أن عدد الحالات 64 فقط.

وأحجمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن التعليق لكن عبرت في وقت سابق عن اعتقادها بأن العدد سيزداد على مدى أسابيع بعد الهجوم لأن أعراض الإصابة قد تستغرق بعض الوقت حتى تظهر كما أن الجنود ربما يبلغون عن الأعراض بعد وقت أطول.

ولم يسفر الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد في العراق عن سقوط أي قتلى من القوات الأمريكية.

وجاء الهجوم ردا على قتل الولايات المتحدة للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة عند مطار بغداد في الثالث من يناير.

وبحسب بيانات البنتاجون، فإنه جرى تشخيص إصابة نحو 408 آلاف جندي بالصدمة الدماغية منذ عام 2000.