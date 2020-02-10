روسيا تفرض الحجر الصحي على دبلوماسي صيني

المصدر: رويترز

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الاثنين أن السلطات الروسية فرضت الحجر الصحي على دبلوماسي صيني كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا الجديد.

ونقلت الوكالة عن ألكسندر خارلوف المسؤول بوزارة الخارجية الروسية قوله إن القنصل العام تسوي شاوشون وصل إلى مدينة يكاتيرينبرج بمنطقة جبال الأورال يوم الخميس لتولي منصبه الجديد لكن طُلب منه البقاء في منزله لمدة أسبوعين.

ولم يرد القنصل الصيني في يكاتيرينبرج على اتصالات هاتفية اليوم.

وسجلت روسيا حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد وعزلت مئات الروس والصينيين الذين وصلوا من الصين في الفترة الأخيرة لفحصهم.

ووضعت السلطات نحو 150 شخصا أجلتهم روسيا من مدينة ووهان الصينية مركز انتشار الفيروس في منشأة معزولة في سيبيريا قرب الموقع الذي يتلقى فيه أحد المصابين العلاج.

كما وضعت أكثر من مئة مواطن صيني قيد الحجر الصحي.

وتجاوز العدد الإجمالي لحالات الوفاة بسبب الفيروس 900 حالة جميعها باستثناء اثنين في البر الرئيسي للصين.