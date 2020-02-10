الأنهار «ستحارب» مع روسيا ضد «الناتو»

المصدر: وكالات

الأنهار ستحارب مع روسيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الاطلسي"الناتو" فيما لو اندلعت حرب. هذا ما خلص إليه موقع مجلة «بريكنغ ديفنس» الأمريكي. فوفقاً للموقع، عند وقوع مواجهة بين الجيشين، فإن المنطقة التي ستشهد هذه الأعمال ستكون في أوروبا الشرقية حيث تنتشر سهول واسعة يخترقها عدد كبير من الأنهار، منها نهر ويسلا، الذي يجري عبر بولندا من الجنوب إلى الشمال، الأمر الذي يتطلب من قوات «الناتو» استخدام العديد من الجسور لتعزيز تقدم قواته أو تراجعها، والتي قليل منها يتحمل أوزاناً تصل لـ 55 طناً.



وبالتالي - حسب الموقع- فإن عدداً من الأسلحة التي يزيد وزنها عن 55 طناً ويصل إلى 60 ستكون معرضة للخطر في حال تم نقلها، ومنها دبابة «م1 أبرامز» والدبابة البريطانية «تشالنجر2» والألمانية «ليوبارد2». ويشير إلى أن الجسور في أوروبا الشرقية بنيت لتحمل الدبابات السوفييتية التي يصل وزنها إلى 45 طناً.



ويضيف الموقع بأنه على الرغم من التطور التقني للقوات الهندسية الأمريكية لبناء الجسور تحت النار، إلا أن هذه القدرات محدودة ولايمكنها مواجهة حتى أحد أكبر أنهار أوروبا الشرقية.