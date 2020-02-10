8 إصابات بفيروس كورونا في بريطانيا

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الاثنين تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة بالمملكة المتحدة إلى ثمانية.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية، على حسابها على موقع تويتر، أن الحالات الجديدة كانت على اتصال بحالة إصابة مؤكدة سابقة في بريطانيا.

وتم نقل الحالات إلى مراكز صحية في لندن.

وأضافت الوزارة أن خبراء الصحة العامة يواصلون العمل الحثيث لتتبع من تواصل مع جميع حالات الإصابة المؤكدة.

وأعلنت بريطانيا في وقت سابق اليوم إن فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا على الصحة العامة.

ولفتت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية أن القرار الصادر اليوم جاء بعد أن هدد بالفرار شخص عائد من ووهان، بؤرة انتشار المرض في الصين، وموجود حاليا بالحجر الصحي.

وأوضحت أن القرار الصادر اليوم يتيح للسلطات إبقاؤه قسرا في الحجر.

يأتي هذا بينما أعلنت الصين أن الفيروس حصد حتى اليوم أرواح 908 أشخاص في الصين، بينما تخطى عدد المصابين 40 ألف شخص، وذلك منذ رصد انتشار الفيروس في ديسمبر الماضي.