السلطات الإسبانية تؤكد ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

المصدر: رويترز

أكد المركز الوطني لعلم الأحياء الدقيقة في إسبانيا اليوم الأحد وجود حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا الجديد بعد إجراء اختبارات على أربعة تم الاشتباه في إصابتهم في مايوركا.

وأشار المركز إلى أن شخصا واحدا تأكدت إصابته من بين الأربعة بينما جاءت النتيجة سلبية للآخرين.



وكان المرضى الأربعة قد وضعوا تحت الملاحظة في مايوركا يوم الجمعة بعد أن خالطوا شخصا في فرنسا تم تشخيص إصابته بالمرض.