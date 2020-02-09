نواب بريطانيون يطالبون بتصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية

المصدر: لندن - وكالات

دعا نواب في البرلمان البريطاني، إلى إدراج تنظيم الإخوان على لائحة قوائم الإرهاب، وكمنظمة إرهابية تحرض على الكراهية وبث الفتن حول العالم.

وبث تلفزيون البرلمان البريطاني على موقعه على شبكة الإنترنت كلمات لعدد من النواب، طالبوا فيها الحكومة البريطانية وشركاءها بإصدار قرار ينص على تصنيف تنظيم الإخوان منظمة إرهابية.

وحضّ النواب البريطانيون، الحكومة على إجراء تحقيقات حول نشاط أعضاء تنظيم الإرهابي الموجودين على أراضيها، كما تقدم عدد من النواب بطلبات استجوابات إلى الحكومة البريطانية بشأن قيام أعضاء من تنظيم الإخوان الإرهابي بأنشطة مشبوهة على أراضيها، وطالبوا بطردهم خشية من تأثيرهم على الأمن القومي البريطاني.

ويعيش في بريطانيا العديد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي؛ بينهما: كمال الهلباوي الذي أسس «مسلمون من بريطانيا» بالتعاون مع عدد من قيادات التنظيم، وعزام التميمي مدير معهد الفكر السياسي، ويضم في إدارته يوسف القرضاوي، وطارق رمضان حفيد مؤسس التنظيم الإرهابي صاحب قضايا التحرش.