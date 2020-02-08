كورونا يوقف احتجاجات متظاهري هونغ كونغ

المصدر: د ب أ

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء ، اليوم السبت، أن المخاوف المتعلقة بالإصابة بفيروس كورونا أجبرت المتظاهرين على وقف الاحتجاجات في هونغ كونغ.

ونقلت الوكالة عن الناشط البارز ، فنتوس لاو، الذي نظم بعضا من أضخم المظاهرات المناهضة للحكومة: "لا يمكن أن نفصل الاحتجاجات عن الوباء .. إنهما في نفس الاتجاه".

ورغم ذلك، قال لاو إن هذا المرض يعد بمثابة جبهة جديدة في الكفاح من أجل الديمقراطية.

وأضاف لاو، الذى يقوم بتوزيع الكمامات الطبية الواقية من الفيروسات مجانا على المارة: "المعركة ضد الفيروس ساعدتنا في رؤية عجز الحكومة وإخفاقات نظامنا".

وأوضح أن الإحباط إزاء تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية العامة سيمد حركة الاحتجاج بمزيد من الدعم بعد أن تنحسر حالة الذعر من فيروس كورونا.

وانطلقت الاحتجاجات في هونغ كونغ في يونيو من العام الماضي رفضا لمشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، واستمرت الاحتجاجات رغم إلغاء مشروع القانون.