إغلاق مدرستين بعد اكتشاف حالات مصابة بكورونا في فرنسا

المصدر: رويترز

أغلقت السلطات الفرنسية مدرستين قرب منتجع للتزلج هذا الأسبوع بعد اكتشاف إصابة 5 بريطانيين بفيروس «كورونا» الجديد، وذلك لتحديد الأشخاص الذين كانوا على صلة بهم.

وقال مسؤول الصحة بالمنطقة، جان إيف جرال، في مؤتمر صحافي أذاعه التلفزيون، يجري حالياً فحص 11 بريطانياً منهم المصابون الخمسة، والمجموعة ضمت طفلاً يبلغ من العمر 9 أعوام أمضى بعض الوقت في مدرسة بقرية كونتامين التي كان يقيم فيها وفي مؤسسة أخرى، حيث تلقى دروساً في اللغة الفرنسية.

وأوضح أن المجموعة كان بها ثلاثة أطفال، أحدهم فقط هو من أصيب بالفيروس.

ولم يتسنَّ حتى الآن معرفة ما إذا كان الطفل البالغ من العمر تسعة أعوام قد أُصيب بالفيروس.