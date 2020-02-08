ظهور إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

المصدر: د ب أ

ارتفع العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا المتحور الجديد في ألمانيا إلى 14 حالة بعد ظهور حالة جديدة أمس.

وقالت وزارة الصحة في ولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد مساءأمس الجمعة إن زوجة أحد المصابين انتقلت إليها العدوى، مشيرة إلى أنها الآن تحت الرعاية الطبية ومعزولة داخل مستشفى شفابينغ بميونخ.

ولم تدل الوزارة بتفاصيل أخرى.

بهذا يوجد في ولاية بافاريا اثنتا عشرة حالة إصابة بالفيروس لهم جميعا علاقة بشركة فيباستو لتوريدات السيارات.

كان عدد من العاملين بالشركة تعرضوا لعدوى بالفيروس من زميلة صينية زارت ألمانيا، وظهرت عليها أعراض مرض كورونا المتحور وهي داخل الطائرة في رحلة العودة إلى بلدها.