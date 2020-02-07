ترامب محتفياً ببراءته.. «رئيس للأبد»

المصدر: واشنطن - وكالات

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب في البيت الأبيض بعيد تبرئته أمام مجلس الشيوخ، أمس، بخصومه الديمقراطيين معتبراً أنهم «أشرار». وبعدما رفع الصفحة الأولى من صحيفة «واشنطن بوست» التي أشارت إلى التبرئة، هاجم ترامب النواب الديمقراطيين الذين سعوا إلى عزله.

ونشر ترامب مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر قال فيه «ترامب للأبد». ويظهر ترامب في مقطع الفيديو واقفاً بينما تتواتر أمامه لافتات تتعلق بإعادة انتخابه وتحمل أرقاماً لعقود عديدة قادمة ثم قرون حتى عام 6000 ميلادية، وينتهي المقطع برسالة «ترامب للأبد».

وقال الرئيس الأمريكي في أول تصريح له بعد البراءة، إنه مرّ «بمحنة فظيعة من قبل بعض الأشخاص غير الشرفاء والفاسدين».

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