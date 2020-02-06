منظمة الصحة العالمية: من السابق القول إن كورونا بلغ ذروته في الصين

المصدر: رويترز

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن من السابق لأوانه القول إن انتشار فيروس كورونا في الصين بلغ ذروته لكنها أوضحت أن أمس الأربعاء كان أول يوم يتراجع فيه العدد الإجمالي لحالات الإصابة الجديدة في الصين.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في بر الصين إلى 563 بعد وفاة 73 حالة جديدة في حين وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى أكثر من 28 ألف حالة داخل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مايك ريان المسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن هناك زيادة‭‭ ‬‬ مستمرة في الحالات في إقليم هوبي، بؤرة تفشي المرض، لكنه أوضح أن هذه الزيادة لم تحدث في الأقاليم الأخرى.