رسائل تفاؤل من الصين بشأن السيطرة على «كورونا»

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

مع تعافي 911 مصاباً من «كورونا» تزداد آمال السيطرة على هذا الفيروس الجديد، إذ بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ برسائل تفاؤل بشأن القضاء عليه.

وقال شي جين بينغ إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية لمنع انتشار الفيروس والسيطرة عليه تحقق نتائج إيجابية.

يأتي هذا فيما اتسعت إجراءات الحجر الصحي والقيود، أمس، عبر الصين وخارجها للقضاء على الفيروس الجديد.

وأشادت منظمة الصحة العالمية بهذه الإجراءات المشددة. وقال مديرها العام تيدروس أدهانوم جبريسوس الليلة قبل الماضية: «هناك فرصة سانحة للمقاومة بفضل الإجراءات القوية للصين يجب أن نستغلها».

«كورونا».. تفاؤل بالسيطرة على الفيروس