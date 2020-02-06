«كورونا».. تفاؤل بالسيطرة على الفيروس

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ برسائل تفاؤل بشأن السيطرة على فيروس كورونا بعد إعلان السلطات في بكين أن أكثر من 900 مصاب خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم.



وقال شي جين بينغ إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية لمنع انتشار الفيروس التاجي والسيطرة عليه تحقق نتائج إيجابية.



ونقل مجلس الدولة الصيني كلمة الرئيس في بيان، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الكمبودي هونغ سين، وجاء فيها: «حالياً، تبذل الحكومة الصينية والشعب الصيني قصارى جهدهما لمكافحة انتشار الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس».



وواصل قادة دول العالم تضامنهم مع الصين، لدعم جهودها لمواجهة الفيروس الجديد، معربين عن رغبتهم في تقديم الدعم الطبي للحد من انتشاره.



وتلقى الرئيس الصيني رسالة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعرب فيها عن مواساته للعائلات الصينية التي تعاني الألم والخسارة بسبب الفيروس، بحسب صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية في نسختها الإنجليزية.



وأكد بوتين استعداد الشعب الروسي لتقديم الدعم لأصدقائهم الصينيين، وأن وزارات الحكومة في روسيا ستبقى على تعاون وثيق مع نظرائهم في الصين، للقضاء على التهديد المشترك الذي يواجه كلا البلدين.



إجراءات الحجر



يأتي هذا فيما اتسعت إجراءات الحجر الصحي والقيود أمس عبر الصين وخارجها للقضاء على الفيروس المستجد فيما ارتفعت حصيلته.



وبعد وضع مدينة ووهان ومقاطعتها هوباي (وسط الصين) تحت الحجر الصحي عملياً، فرضت مدن أخرى في شرق البلاد قيوداً على عشرات الملايين الإضافيين من السكان.



وأشادت منظمة الصحة العالمية بهذه الإجراءات المشددة. وقال مديرها العام تيدروس أدهانوم جبريسوس الليلة قبل الماضية: «هناك فرصة سانحة للمقاومة بفضل الإجراءات القوية للصين يجب أن نستغلها»، داعياً إلى تقاسم أفضل للمعلومات حول الفيروس.



وتوفي 490 شخصاً على الأقل في الصين (خارج ماكاو وهونغ كونغ) بسبب الفيروس أغلبهم في مقاطعة هوباي، بحسب حصيلة رسمية. وتم تأكيد إصابة أكثر من 24 ألف شخص بالفيروس. وبين هؤلاء مولود صيني عمره يوم واحد، بحسب وسائل إعلام صينية عامة، وهو أصغر المصابين. وتم كشف نحو 200 إصابة خارج الصين في 20 بلداً.