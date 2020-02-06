أوروبا لا حل لديها لآلاف الأطنان من النفايات النووية

المصدر: (بروكسل - د.ب.أ)

أفاد تقرير ألماني بأن أكثر من 60 ألف طن من النفايات النووية المشعة للغاية تخزن حالياً في منشآت مؤقتة عبر أوروبا فيما بدأت تتضاءل مساحات التخزين ولم يعد هناك حلول طويلة الأمد.

والطاقة النووية مصدر طاقة مثير للجدل بالنسبة لكثير من دول أوروبا. ويصفها المؤيدون بأنها بديل للوقود الأحفوري المضر بينما يدفع المعارضون بقضايا حول التخلص من النفايات التي يمكن أن تظل مشعة - وبالتالي مسببة للسرطان - لآلاف السنين.

وفنلندا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تبني مستودعاً دائماً لأكثر الأنواع خطورة من النفايات النووية، بحسب التقرير الذي أعدته مؤسسة هاينريش بول الألمانية البحثية والتي تتبع حزب الخضر. وجاء في التقرير أن سعة التخزين الحالية للنفايات النووية من المستوى المتوسط والمرتفع «ليست مخططة للمدى البعيد».