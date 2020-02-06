الكونغرس يصوّت ضد عزل ترامب

المصدر: البيان الإلكتروني

خلص مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن الرئيس دونالد ترامب غير مذنب فيما يتعلق بتهمة إساءة استخدام سلطات منصبه التي وجهها له مجلس النواب.

ففي التصويت الأول من جولتي تصويت خاصتين بمحاكمة ترامب برأ مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الرئيس الجمهوري من اتهام الديمقراطيين له بالتصرف بشكل غير لائق بشأن حجبه مساعدات أمنية أمريكية مخصصة لأوكرانيا.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ برفض 52 للتهمة مقابل تأييد 48.

كما برأ مجلس الشيوخ الرئيس دونالد ترامب من تهمة عرقلة عمل الكونجرس، وذلك بتأييد 53 صوتا ومعارضة 47.

وبهذه النتائج، يكون مجلس الشيوخ قد صوت ضد عزل ترامب.