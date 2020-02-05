مشهد مؤثر.. "عناق الهواء" بين ممرضة تحارب كورونا وابنتها

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

تداولت مواقع صينية مشهدا مؤثرا للقاء ممرضة وابنتها، بعد غياب الأم بسبب عملها المستمر في مستشفى بمقاطعة خنان للمساعدة في علاج المصابين بفيروس كورونا.

وتظهر الممرضة في الفيديو وهي تعانق طفلتها في الهواء عن بعد حرصا على حمايتها من الفيروس القاتل.

وقالت الطفلة التي لم تتمكن من السيطرة على دموعها "لقد اشتقت إليك كثيرا يا أمي".

فردت الأم: "ماما تحارب وحشا كبيرا، سأرجع إلى المنزل عندما أقضي عليه.. احسني التصرف."

وفي نهاية الفيديو وضعت الطفلة طعاما أحضرته لوالدتها على الأرض وابتعدت خطوات حتى تتمكن والدتها من استلامه.