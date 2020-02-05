بالفيديو.. شفاء 892 مصابا بفيروس كورونا في الصين

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الأربعاء عن شفاء 892 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد وخروجهم من المستشفى بعد شفائهم بنهاية يوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي إن 262 شخصًا خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم، وكان 125 منهم في إقليم هوبى.

وبحلول نهاية يوم الثلاثاء، توفي ما مجموعه 490 شخصًا بسبب المرض، وتم الإبلاغ عن 24324 حالة مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد في 31 منطقة على مستوى مقاطعة شينجيانغ.