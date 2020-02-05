شاهد.. مسنّة تتبرع بمدّخراتها لمحاربة فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تبرعت امرأة صينية تبلغ من العمر 84 عاماً في مقاطعة تشجيانغ بجنوب شرق الصين بمدخراتها منذ فترة طويلة البالغة 50 ألف يوان للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، بحسب (China Xinhua News)

وزارت المسنة الصينية مركز التبرعات مصحوبة بحقيبة يد مملوءة بالأوراق النقدية وصكوك إيداع، ادخرتها على مدار 10 سنوات، حيث قامت بمنحها للقيمين على المركز وغادرت كما يوضح الفيديو التالي: