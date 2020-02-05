الاتحاد الأوروبي يعاقب مسؤولين تركيين

المصدر: د ب أ

قال دبلوماسيون أوروبيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على اثنين من المواطنين الأتراك فيما يتعلق بأنشطة التنقيب عن الغاز قبالة ساحل قبرص، الدولة العضو بالتكتل.

وأدت الأنشطة البحرية التركية - التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير شرعية - إلى توتر العلاقات المتوترة بالفعل مع أنقرة.

وفي نوفمبر الماضي، أعدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإطار القانوني لفرض حظر السفر وتجميد الأصول في التكتل على المواطنين التركيين اللذين شاركا في أنشطة الحفر في البحر الأبيض المتوسط ، بعد فشل التدابير العقابية السابقة في تغيير مسار أنقرة.

ودعت نيقوسيا شركاءها في الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بعد أن أرسلت تركيا سفينتين العام الماضي للحفر في المياه التي تعتبرها قبرص جزءًا من منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وتؤكد أنقرة أن أنشطتها للتنقيب عن الغاز تتماشى مع القانون الدولي.