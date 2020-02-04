ألمانيا تؤكد إصابة 12 شخصاً بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا اليوم الاثنين إصابة 12 شخصا بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وذكرت السلطات أنه تم اكتشاف أحدث حالة إصابة بالفيروس لدى موظف يعمل في شركة "فيباستو" لقطع غيار السيارات في بلدة شتوكدورف التابعة لدائرة شتارنبيرج في مدينة ميونخ.

وقد تأكد حتى الآن إصابة 10 أشخاص بالفيروس المتحور في ولاية بافاريا الواقعة جنوبي ألمانيا.

وكان قد تم اكتشاف إصابة ثمانية موظفيين بشركة "فيباستو"، فضلا عن إصابة طفلين لأحد العاملين في نفس الشركة.

وأفادت تقارير إعلامية باستقرار الحالة الصحية لهذا العامل وطفليه.

