المحكمة الدستورية في مالاوي تلغي فوز الرئيس في انتخابات 2019

المصدر: رويترز

ألغت المحكمة الدستورية في مالاوي اليوم الاثنين فوز الرئيس بيتر موثاريكا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو 2019 وأمرت بإجراء انتخابات جديدة بعد شكوى أحزاب المعارضة من وقوع مخالفات.

وفاز موثاريكا، وهو رئيس البلاد منذ عام 2014، بالانتخابات بنسبة 38.57 في المئة في حين حصل لازاروس تشاكويرا زعيم حزب المعارضة على 35.41 في المئة من أصوات الناخبين وساولوس تشيليما نائب رئيس البلاد على 20.24 في المئة من الأصوات.

كانت اللجنة الانتخابية أعلنت فوز موثاريكا رغم شكاوى بحدوث‭‭‭‭ ‬‬‬‬مخالفات شملت عمليات مسح أو تغيير في كشوف النتائج باستخدام سائل تصحيح.

لكن منافسيه تشاكويرا وتشيليما رفضا النتائج وتقدما بالتماس إلى المحكمة العليا للمطالبة بإلغاء النتائج.

وأمرت المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة بإجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 150 يوما.

وفي حكم تاريخي للبلاد، وصفت المحكمة سلوك اللجنة الانتخابية بأنه "يفتقر إلى الكفاءة ويظهر عدم أهليتها".

وكانت الشوارع في ليلونجوي والعاصمة التجارية بلانتير هادئة بشكل غير عادي قبل الحكم، وأغلقت العديد من الشركات أبوابها خوفا من العنف والنهب من جانب مؤيدي الجانب الخاسر.

كما خرجت قوات الأمن إلى الشوارع بأعداد كبيرة، وتم نقل القضاة الذين أصدروا الحكم على متن طائرة عسكرية ووصلوا إلى المكان في مركبات مصفحة.