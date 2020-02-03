عامل نظافة صيني يتبرع بكل مدخراته لمواجهة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد وانتشاره بشكل سريع في الصين وعدة دول حول العالم، وفي ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الصينية لمكافحة هذا الوباء، هناك بعض القصص الإنسانية التي تعبر عن حجم التضامن المجتمعي في وجه هذه المأساة التي أصابت المجتمع الصيني.

وبحسب ما أورد موقع "القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية" فقد أتى عامل نظافة في مقاطعة شاندونغ الصينية بتاريخ 31 يناير إلى مخفر شرطة دونغ قانغ، وترك كيسا ورقيا.. ودون أن يتفوه بأي كلمة، غادر المخفر. فتحت الشرطة الكيس الورقي ووجدت أن هناك 12 ألف يوان من المال وورقة مكتوب عليها: "انتقل بسرعة إلى مركز ووهان للمراقبة والوقاية من الأمراض، متضامن مع الطاقم الطبي في مدينة ووهان. كل تقديري لكم فقد عملتم بجد، هذه مساهمة صغيرة من عامل نظافة من مدينة دونغ قانغ."

هذا المبلغ يعد كبيرا جدا بالنسبة لعمال النظافة، فقد يستغرقون وقتا طويلا لتوفيره، ورغم ذلك قاموا بمساعدة الطاقم الطبي في الخطوط الأمامية، ليعبروا لهن عن امتنانهم واحترامهم.